Южноуральцам ускорили популярные соцсети и мессенджеры

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Пропускная способность в каналах связи с сервисами VK выросла на 45% и с Telegram на 40%. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах. Улучшения могут оценить абоненты МегаФона – именно этот оператор провел работы на сети.

МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. Пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

Интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год. В январе трафик увеличился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «Вконтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент, например, в январе этого года видеотрафик в сервисе «Вконтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 года.

Также специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в Telegram на 40% до 1400 Гбит/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений — расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.

«Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и веб-ресурсов», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Наряду с развитием отдельных сервисов оператор активно работает над улучшением инфраструктуры в населенных пунктах и конкретных локациях, где наблюдается рост интернет-трафика и увеличение мобильной активности. Так, в прошлом году компания в 1,5 раза расширила ёмкость 4G и увеличила скорость интернета в крупных городах, селах и деревнях Челябинской области. Улучшения коснулись свыше 300 тысяч южноуральцев.

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