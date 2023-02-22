Челябинский хор споет на митинге-концерте в Лужниках

Фото: Челябинский Эстрадный Хор "ТУТТИ"/vk.com

Эстрадный хор «Тутти» из Челябинска выступит на митинге-концерте, который 22 февраля организуют в московских Лужниках.

Как сообщили в министерстве культуры Челябинской области, юные певцы выступят на одной сцене с Николаем Басковым, Олегом Газмановым и Николаем Расторгуевым.

Хор «Тутти» основали в 2015 году в студии эстрадного вокала при Доме детской культуры «Ровесник». Коллектив успел поучаствовать в множестве фестивалей и конкурсов. Петь в Москве челябинцам не в новинку: артисты прошлым летом радовали зрителей финального гала-концерта «Битвы хоров» на Красной площади.

А в ноябре 2022 года хор «Тутти» вышел на челябинскую сцену вместе с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. После концерта хористы удивили звездных гостей еще одним выступлением.

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