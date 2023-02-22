Лидер «Соцгорода» поздравил металлургов с днем рождения района

Фото: Соцгород

Андрей Барышев родился и вырос в городке металлургов. Здесь жили и работали на заводе его родители, а также бабушка и дед – участник Сталинградской битвы.

Старожилы до сих пор называют свой район Соцгородом. Также это имя гордо носит общественное движение Андрея Барышева, которое он создал 25 лет назад.

Все это время жизнь района неразрывно связана с «Соцгородом». Двери Центрального клуба всегда гостеприимно открыты для челябинцев. Здесь они могут получить бесплатную юридическую консультацию, сводить своих детей и внуков на благотворительную новогоднюю елку, посетить танцплощадку. Ветераны района регулярно проводят в ЦК рабочие встречи, собираются по случаю праздников и знаменательных событий. Также здесь занимаются дети из башкирского танцевального коллектива, музыканты народного коллектива «Мы вместе».

Фото: Соцгород

В день рождения Металлургического района Андрей Барышев поздравляет всех жителей с праздником и желает здоровья, счастья и добрых перемен:

— Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем рождения Металлургического района!

Его история неразрывно связана с Челябинским металлургическим комбинатом. В тяжелые военные годы завод работал для фронта и для Победы, а в мирное время обеспечивал потребности страны в особых сталях и сплавах, необходимых для укрепления обороноспособности государства.

Здесь закалялась не только сталь, но и ковались характеры – так рождалась общность людей, несгибаемых и твердых духом. Профессионализм, трудолюбие, ответственность – вот главные качества жителей Металлургического района. Поколение за поколением вносили они свой поистине неоценимый вклад в становление и развитие нашего города, региона и страны.

За 77 лет пройден трудный и славный путь. Мы гордимся нашими ветеранами, трудовыми династиями, всеми, кто бережно хранит традиции и продолжает добросовестно трудиться на благо нашей малой Родины, служит примером для молодого поколения.

В этот праздничный день примите самые добрые и искренние пожелания здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мирного неба над головой и добрых перемен!

С Днём рождения, Металлургический район!