Глава СК Бастрыкин велел начать проверку из-за отсутствия воды в деревне в Челябинской области

В деревне один колодец, да и в том вода не годится для питья Фото: Олег ЗОЛОТО

В Следственном комитете начали проверку после жалобы на отсутствие нормального водоснабжения в деревне Кораблево Челябинской области.

О трудностях одна из жительниц деревни в Еткульском районе рассказала в интернет-приемной главы СК Александра Бастрыкина. Женщина сообщила, что без водоснабжения страдает не только она, но и более 200 ее односельчан. Единственный источник воды в Кораблево — это колодец, который признали непригодным для использования. Жители деревни говорят, что вода в колодце грязная, заражена бактериями и издает неприятный запах тухлых яиц. Обратившаяся в СК женщина подозревает, что документы о наличии водоснабжения в деревне попросту подделали, а на все жалобы чиновники не реагируют.

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить об установленных на данный момент обстоятельствах, а по итогам проверки – о принятом процессуальном решении, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, жители уже много лет борются за улучшение условий жизни в Кораблево. В 2019 году они отправили президенту Владимиру Путину коллективное обращение, в котором предложили переименовать свою деревню в Путино. Такой нестандартный шаг, заявили односельчане, поможет решить многолетнюю проблему с газификацией. Проблему, кстати, не решили до сих пор. Газификация Кораблево пока только стоит в планах на 2023 год.

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