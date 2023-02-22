Семьи мобилизованных южноуральцев бесплатно получат наборы семян

Руководитель Челябинского отделения Союза садоводов России, депутат Законодательного собрания области Константин Толкачев передал министру социальных отношений Ирине Буториной семена зеленных культур и овощей. Все наборы будут вручены семьям мобилизованных южноуральцев.

В Челябинской области у многих семей участников специальной военной операции есть садовые участки, дачи, личные подсобные хозяйства. Поэтому Союз садоводов России принял решение бесплатно выдавать комплекты семян основных овощных культур для рассады.

Сегодня челябинский Союз садоводов вручил министерству социальных отношений Челябинской области более 200 наборов посевного материала. В составе самые распространенные на Южном Урале овощи и зеленные культуры – семена томатов, огурцов, кабачков, тыквы, редиса, салата, зеленого горошка, свеклы, моркови, капусты, редьки и перца.

По словам руководителя Челябинского отделения Союза садоводов России, депутата Законодательного собрания области Константина Толкачева, акция «Продзапас» началась еще в прошлом году, было роздано свыше 5 тысяч наборов пенсионерам и малообеспеченным. Весной семена получили садоводы Донбасса.

Акция проходит по инициативе челябинского отделения «Союза садоводов России» совместно с министерством социальных отношений Челябинской области в рамках регионального партийного проекта «Дом садовода – опора семьи».

«Уверен, что семена станут хорошим подспорьем семьям участников специальной военной операции, тем более в преддверии начала нового садово-огородного сезона, – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. – Мы проведем точечную работу с семьями, выясним чем еще можно помочь, для того чтобы продолжить акцию совместно с Союзом садоводов России».