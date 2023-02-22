Полицейские поздравили южноуральцев с Днем защитника Отечества патриотическим видеоклипом

В музыкальном клипе снялись действующие сотрудники органов внутренних дел. Фото: кадр с видео
К поздравлениям, которые принимают жители Челябинской области, присоединились и полицейские. Они подарили патриотический видеоклип, исполнив песню «На передовой», автором слов и музыки которой является известный музыкант Сергей Бобунец.
В ролике снялись действующие сотрудники органов внутренних дел. Основным песенным ядром стал вокальный ансамбль областного полицейского Главка. Среди исполнителей – Сергей Пимонов, майор внутренней службы, неоднократный победитель ведомственных музыкальных конкурсов и фестивалей всероссийского уровня.
Видеоряд клипа перемежается динамичными кадрами задержания преступников, фрагментами работы военной техники в полевых условиях и хроникальной черно-белой записью, гармонично сочетающимися с музыкой.
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