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НовостиОбщество22 февраля 2023 16:57

В Челябинской области на зданиях будут устанавливать Знамя Победы во время празднования 9 Мая

Законопроект одобрили депутаты Заксобрания региона
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон о размещении Знамени Победы на зданиях органов власти региона. Одновременно с флагами России их будут устанавливать во время празднования 9 Мая.

— Принятие закона будет способствовать увековечению подвига советского народа и воинов Вооруженных Сил СССР, тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, а также послужит сохранению исторической памяти жителей Челябинской области, — объяснил депутат Игорь Егоров, который представлял проект закона на заседании.

С предложением размещать Знамя Победы на зданиях органов власти ранее выступал совет ветеранов Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер решил эту идею поддержать и направил на рассмотрение в Заксобрание.

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