В минэкологии опровергли превышения по выбросам в Челябинской области

Сведения о превышениях не соответствуют действительности Фото: Андрей АБРАМОВ

Министерство экологии Челябинской области опровергло информацию о превышениях вредных веществ в атмосфере региона. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Данные превышения появились в единой информационной системе мониторинга качества атмосферного воздуха на стационарном посту в Ленинском районе по улице Новороссийской, 8 в результате технических и ремонтных работ, проводимых специалистами Росгидромета, — уточнили в пресс-службе минэкологии.

В частности, в соцсетях появилась информация о 12-кратному превышению ПДК бензола, стирола и 10-кратному превышению толуола, а также 25-кратному превышению по этилбензолу. Все эти сведения не соответствуют действительности. Актуальные данные о выбросах можно увидеть на сайте челябинского гидрометцентра.

Ранее в Следственном комитете начали проверку после жалобы на отсутствие нормального водоснабжения в деревне Кораблево Челябинской области.

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