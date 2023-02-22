В Челябинской области из-за проверок задержали пассажирский поезд

Поезд задержали почти на 4 часа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области из-за оперативных мероприятий задержали пассажирский поезд «Новосибирск-Белгород». Об этом рассказали в пресс-службе региональной железной дороги.

— Из-за проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами на станции Усть-Катав Южно-Уральской железной дороги был задержан пассажирский поезд № 123 Новосибирск — Белгород, — рассказали в ЮУЖД.

Поезд задержали на 4 часа 20 минут. На момент написания материала, поезд продолжает следовать по маршруту.

Ранее стало известно, что в Челябинске планируют отремонтирувать трамвайные пути на крупных перекрестках. Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер.

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