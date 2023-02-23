В Челябинске повторно выставили на торги недостроенный отель в Калининском районе

Фото: администрация Челябинска

Мэрия Челябинска повторно выставила на продажу недостроенный отель на улице Братьев Кашириных в Калининском районе. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

— Лот: объект незавершенного строительства площадью застройки 2 тысячи 272 квадратных метра со степенью готовности объекта 10%, расположенный по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Калининский район по улице Братьев Кашириных, — указано в документации.

Объект выставили на продажу повторно. Его изъяли у у компании «Жилстрой № 9» в судебном порядке. Начальная цена за недострой составляет 3 млн 915 тысяч рублей. Сами торги пройдут 11 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин разрешил американской корпорации Emerson продать завод в Челябинске. Речь идет о дочернем предприятии «Метран». Его выкупит местное руководство завода. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru