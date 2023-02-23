Свыше 11 тысяч челябинских медработников получат дополнительные выплаты

Выплаты составят от 4500 рублей до 18 500 рублей в месяц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 11 тысяч челябинских медработников начнут получать специальные социальные выплаты. Соответствующее решение приняли депутаты заксобрания Челябинской области.
— Законопроектом устанавливаются выплаты с 1 января по 31 декабря 2023 года из регионального бюджета для медицинских работников (врачей, фельдшеров, младшего медицинского персонала), оказывающих не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, — указано на сайте ЗСО.
Суммарно на эти выплаты выделят 78 млн рублей из областного бюджета. Врачи могут расчитывать на сумму в размере от 4500 рублей до 18 500 рублей в месяц.
Ранее стало известно о том, что в Челябинске 47 молодых семей получат выплату на приобретение квартиры, строительства дома или погашения ипотечного кредита. Как сообщили в городской администрации, на эти цели было выделено более 82 млн рублей из различных источников финансирования.
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