В Челябинске откроют бесплатную душевую с прачечной для бездомных и малоимущих

Проект уже готов, но помещение требует капитального ремонта. Фото: Hornews.com, АНО "Жизнь"

Волонтеры АНО «Жизнь» планируют открыть в Челябинске, на Свердловском проспекте, 12, социальную прачечную. Как сообщает Hornews.com, обратиться сюда можно будет без денег и документов, а все необходимое – средства гигиены, полотенце и даже комплект чистой одежды – выдадут. А еще при необходимости помогут с информацией – расскажут, как восстановить документы и в какой приют можно отправиться. Волонтеры рассчитывают, что за услугами будут обращаться и малоимущие пенсионеры.

В «ДУШевной прачечной» планируют сделать один душ и один туалет, а также прачечную с машинками для стирки и сушки. А пока вещи в стирке, человек может согреться и выпить чай. По задумке волонтеров, такая душевая будет работать с 10:00 до 17:00, в час тут смогут помыться два-три человека, а постирать вещи – 10-11 человек в день.

Сейчас помещение нуждается в ремонте. Чтобы сделать чистовую отделку и оборудовать душевую, волонтеры подали заявку на грант. Еще около 810 тыс. рублей потребуется на черновой ремонт, который они планируют делать собственными силами, и просят неравнодушных о помощи – как финансовой, так и физической. Добавим, что АНО «Жизнь» известна своим проектом «Автобус жизни», который развозит бесплатные обеды.

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