Мокрый снег и гололед: какой будет погода в Челябинской области на праздничных выходных

В Челябинске снег закончится только к субботе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ближайшие три дня в Челябинской области будет снежно, а ночью еще и холодно. В челябинском гидрометеоцентре сообщают, что днем в регионе температура будет -4…-15 градусов, а ночью в низинах опуститься до минус 28 градусов.

Сегодня, 23 февраля, ожидается небольшой снег, местами мокрый с метелями, гололед. Ветер южный 6-11 м/c с порывами до 14 м/с. Днем -4...-9 градусов.

В пятницу, 24 февраля, также снежно, -10…-15 градусов, ветер с порывами до 16 м/с. А в субботу, 25 февраля, ветер чуть поутихнет до 5-10 м/с, температура будет -6…-11 градусов.

В Челябинске погода будет такой же, единственное в субботу метеорологи обещают, что снег закончится.

В ЕДДС Челябинска предупредили: и-за перепадов температуры возможен гололед, поэтому надевайте малоскользящую обувь и соблюдайте скоростной режим и дистанцию при движении на авто.

Напомним, завтра на трассе М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение, не из-за погоды. Здесь будут устанавливать дорожные знаки.

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