В Росгвардии рассказали о результатах проверки поезда в Челябинской области после сообщения о минировании

В итоге поезд ушел с задержкой на 4 часа 20 минут. Фото из архива КП Фото: Иван Макеев

В поезде № 123 Новосибирск – Белгород, который 22 февраля вечером на четыре с лишним часа задержали на станции в Усть-Катаве из-за сообщения о минировании, ничего опасного не нашли. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

— Обследование проведено. Предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено, — прокомментировали в Росгвардии.

Поезд экстренно остановили вчера вечером 22 февраля из-за анонимного звонка о минировании. Всех пассажиров эвакуировали в здание вокзала, а состав проверяла инженерно-досмотровая группа ОМОН Росгвардии. Задержка в движении составила 4 часа 20 минут.

Добавим, что 21 февраля на Захаренко эвакуировали учеников и учителей школы №13 также из-за сообщения о минировании.

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