«Особые слова благодарности нашим ребятам, которые защищают Родину»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества

23 февраля Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. Благодарственные слова он произнес во время церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на аллее Славы.

— Хочу поздравить всех южноуральцев с Днем защитника Отечества. Этот праздник всегда был особым, сегодня он стал по-настоящему всенародным. По всей территории страны проходят митинги в поддержку нашей армии, наших воинов. У нас, в Челябинской области, в каждом городе отмечают День защитника Отечества. Я хочу поздравить всех, праздник сегодня у каждого. Особые слова благодарности нашим ребятам, нашим воинам, которые защищают Родину и приближают ее к Победе. Мы гордимся нашими ребятами, чтим память погибших бойцов. Всех с праздником, с Днем защитника Отечества! – сказал Алексей Текслер.

Поздравления с праздником сегодня поступают ото всюду, и даже из космоса. Наш земляк, космонавт Дмитрий Петелин вместе с коллегами записал видеопоздравление с борта МКС.

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