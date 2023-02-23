В аэропорту Челябинска на три часа задержали рейс в Минводы

Пассажирам удалось вылететь в 9:50. Фото: Александр ГЛУЗ

В аэропорту Челябинска на три часа задержали отправку самолета в Минеральные воды. 22 февраля челябинцы должны были вылететь в 6:30, а отправка произошла в 9:50. В пресс-службе аэропорта «Курчатов» задержку рейса подтвердили, однако причину назвать не смогли, посоветовав обратиться к перевозчику.

По некоторым данным, у самолета SU-95 после посадки при рулении начались проблемы с тормозами, его пришлось эвакуировать. Мы направили запрос в пресс-службу авиакомпании «Азимут», ответ пока не поступил.

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