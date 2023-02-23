«Посвящается всем матерям, всем детям, всем мужчинам»: челябинском институте искусств записали песню к 23 февраля

Песню посвятили всем: матерям, детям, мужчинам. Фото: ЮУрГИИ

В Южно-Уральском государственном институте искусств им. П.И. Чайковского ко Дню защитника Отечества записали авторскую песню «Колыбельная войны». Слова и музыку сочинили преподаватели ЮУрГИИ, а исполнил песню смешанный хор института.

— Наша песня «Колыбельная войны» посвящается всем матерям, всем детям, всем мужчинам, — говорит автор слов, доцент, проректор по молодежной политике и воспитательной работе ЮУрГИИ Наталья Балынская. — 23 февраля всегда был светлым праздником мужества, мы испытывали радость и гордость за сильную половину человечества. Даже не думалось, что эта дата будет звучать по-особенному. Что КАЖДЫЙ мужчина сегодня, действительно, может в ЛЮБОЙ момент встать на реальную защиту своей страны, своей семьи. И совсем по-другому звучат сегодня и поздравления от матерей: в них не просто гордость за сыновей. Это - тревога, боль, мольба, чтобы не случилось беды, и осознание святой необходимости следовать долгу, отстаивать честь, свободу и свое право жить в безопасном мире.

Музыка – Полины Сергиенко, исполняет академический смешанный хор ЮУрГИИ им П.И.Чайковского под руководством Ольги Кочетовой.

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