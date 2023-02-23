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НовостиОбщество23 февраля 2023 12:35

В Челябинске поздравили с Днем защитника Отечества участника Сталинградской битвы Павла Чернышева

Поздравил ветерана замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Павла Чернышева поздравил замгубернатора Алексей Фартыгин.

Павла Чернышева поздравил замгубернатора Алексей Фартыгин.

В Челябинске с Днем защитника Отечества поздравили ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Павла Чернышева. Теплые слова по поручению главы региона произнес заместитель губернатора Алексей Фартыгин.

Павел Петрович родился в Казахстане в Целиноградской области в 1923 году. В январе 1942 года был призван в Советскую Армию. Службу проходил на 2-ом Прибалтийском фронте, принимал участие в обороне Сталинграда, в освобождении Риги. За проявленные мужество и отвагу Павел Петрович награжден двумя орденами «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне». Имеет орден «Отечественной войны 1 степени».

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