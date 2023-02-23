В Челябинске поздравили с Днем защитника Отечества участника Сталинградской битвы Павла Чернышева

Павла Чернышева поздравил замгубернатора Алексей Фартыгин.

В Челябинске с Днем защитника Отечества поздравили ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Павла Чернышева. Теплые слова по поручению главы региона произнес заместитель губернатора Алексей Фартыгин.

Павел Петрович родился в Казахстане в Целиноградской области в 1923 году. В январе 1942 года был призван в Советскую Армию. Службу проходил на 2-ом Прибалтийском фронте, принимал участие в обороне Сталинграда, в освобождении Риги. За проявленные мужество и отвагу Павел Петрович награжден двумя орденами «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне». Имеет орден «Отечественной войны 1 степени».

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