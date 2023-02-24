Порывистый ветер, метели и крепкий мороз: зима разгуляется в праздничные выходные в Челябинской области

В Челябинске и области пойдет снег, разыграются метели и ударит мороз. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В праздничные выходные зима решила снова напомнить о себе. Сегодня, 24 февраля, в Челябинской области ожидается небольшой снег, в горах он пойдет сильнее. Кроме того, в регионе сегодня местами ожидаются метели. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометцентра.

По области температура будет в пределах минус 8-13 градусов. В горах и низинах – до минус 18, а в ночь на субботу ударит мороз до 27 градусов. В остальных местах столбик термометра опустится до минус 22. Вдобавок в Челябинской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Сегодня днем будет ветрено и в столице Южного Урала – порывы до 14 метров в секунду. Также синоптики обещают небольшой снег и слабые метели. Температура днем до минус 12 градусов. Предстоящей ночью похолодает до 22 градусов, ветер утихнет.

И в Челябинске, и в области возможна гололедица на дорогах, предупреждают метеорологи.

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