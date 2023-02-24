«Настоящий герой»: раненого осколком добровольца СВО навестил в больнице глава региона Алексей Текслер

Врачи достали острый осколок – южноуралец уже идет на поправку. Фото: Алексей Текслер / t.me

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил раненого участника СВО, который проходит лечение в областной больнице. Южноуралец Дмитрий Епишкин отправился на передовую добровольцем. В бою после взрыва получил острый осколок – врачи смогли успешно его извлечь, хотя случай был сложный, отметил губернатор. Боец уже идет на поправку.

Доброволец общался с главной региона и его супругой в больничной палате. Фото: Алексей Текслер / t.me

Вместе с супругой Ириной Текслер глава региона в больничной палате поздравил с Днем защитники Отечества бывалого солдата.

– Дима – настоящий герой. Дважды в зоне СВО, на передовой. Несколько контузий, был ранен сам, помогал раненным товарищам. Говорит, что не мог остаться в стороне – воевал прадед, дядя. Поэтому пошел добровольцем, – делится историей бойца Алексей Текслер. – С такими ребятами нет сомнений, что победа будет за нами!

Губернатор отметил, что Дмитрий, как и другие наши военнослужащие, «достоин славы отцов». И поблагодарил всех защитников за службу Родине, мужество и героизм.

Встреча эмоциональная – без крепких объятий не обошлось. Фото: Алексей Текслер / t.me

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Детские письма в окопе читаем»: мобилизованный блогер из Копейска рассказал, как устроен быт в зоне СВО. Откровенное интервью КП-Челябинск

«За операции дали орден Мужества»: челябинец учится на врача после службы в Сирии и тяжелого ранения

«А я люблю военных»: как челябинки знакомятся в интернете с женихами в погонах

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.