Были уже без шкуры: набитый тушами шести косуль автомобиль задержали под Челябинском

Задержанных мужчин подозревают в браконьерстве, им грозит уголовное разбирательство. Фото: Евгения ГУСЕВА

Автомобиль с шестью мертвыми косулями в багажнике задержали на Троицком тракте под Челябинском. Водитель машины сразу обратил внимание инспекторов ГИБДД подозрительно нервным поведением, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Кроме водителя, в машине был еще один мужчина. Откуда туши убитых косуль – объяснить они не смогли. Оружия в автомобиле инспекторы не нашли. Единственным нарушением стали подложные номера. По этой причине был составлен протокол об административном правонарушении и выписан небольшой штраф.

Подозрительных мужчин отправили в отделение полиции Советского района. Одному из них 42 года, второму – 37. Обнаруженные в их машине косули были уже без шкуры. Правоохранители подозревают задержанных в браконьерстве и намерены возбудить уголовное дело.

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