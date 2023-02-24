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НовостиОбщество24 февраля 2023 11:03

«Ни льдинки»: ледовый городок на площади Революции в Челябинске демонтирован

Ледяные фигуры, горки и главная елка Челябинска демонтированы с площади Революции
Ильдар САУДАБАЕВ
От «Ледяного аквариума» на главной городской площади не осталось и льдинки.

От «Ледяного аквариума» на главной городской площади не осталось и льдинки.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Главный ледовый городок Челябинска демонтирован. Сегодня, 24 февраля, на площади Революции уже ни льдинки, рассказывает корреспондент КП-Челябинск. Рабочие уносят оставшиеся конструкции, убирают металлическое ограждение, которое было установлено вокруг бывшего «Ледяного аквариума».

Ломать ледовый городок начали в этот понедельник, 20 февраля. Об этом в администрации Челябинска сообщили заранее. Горожан предупредили, что у них остаются считанные дни, чтобы скатиться на ледянке и посмотреть на сверкающую огнями елку.

Теперь уже остается только ностальгировать по зимним горкам и скульптурам. Вспоминаем, как ледяное царство в центре Челябинска готовили к открытию – снимали «мармелад» и наводили красоту «тупилкой».

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