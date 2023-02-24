300 человек выбежали на улицу: в центре Копейска произошла массовая эвакуация из крупного ТРК

Посетители и персонал успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных. Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре Копейска из крупного торгово-развлекательного комплекса произошла массовая эвакуация – на улицу выбежали персонал и все посетители. Инцидент случился сегодня, 24 февраля. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации:

– В ТРК на проспекте Славы, 8 сигнализация сработала из-за пригоревшей пищи на кухне магазина «Спар». До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, в том числе 48 детей.

Здание было проверено специалистами и уже функционирует в штатном режиме, добавили в пресс-службе ведомства.

Это не первый случай массовой эвакуации из-за сбоя сигнализации в копейском ТРК. Одна из них была полгода назад – тогда на улицы повыбегали 150 человек. Еще одна эвакуация была летом прошлого года, здание обследовали кинологи с собаками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.