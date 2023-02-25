«Особенный кот»: в челябинском зоопарке умер леопард Филипп

Леопарды Филя и Лиза. Фото: Челябинский зоопарк

Челябинский зоопарк лишился питомца. 25 февраля умер дальневосточный леопард Филипп.

Леопард дожил до самого преклонного возраста: в 2023 году ему могло бы исполниться 20 лет. Филиппа привезли в Челябинск в 2003 году еще трехмесячным котенком из Северска. В 2006 году Филиппу нашли пару — леопарда Лизу. Все последующие годы большие кошки провели вместе.

В последнее время у постаревшего Филиппа обострились хронические болезни. Несмотря на всю заботу, он уже не двигался с прежней грацией и даже начал прихрамывать.

— Филя всегда был особенным котом и таким и останется в наших и, надеемся, в ваших сердцах, — сообщили в пресс-службе зоопарка.

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