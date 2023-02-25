В Магнитогорске машина сбила двух женщин на тротуаре

Фото: Интерсвязь

В Магнитогорске иномарка сбила двух женщин, мирно стоявших на тротуаре у пешеходного перехода. ДТП случилось 24 февраля. Момент аварии сняла камера наружного наблюдения.

На кадрах видно, как белый BMW проезжает перекресток проспекта Карла Маркса и улицы Советской Армии. Иномарка виляет в сторону, чтобы разминуться с выехавшим наперерез автомобилем.

Выровнять курс водителю уже не удается. BMW вылетает за пределы проезжей части, сносит забор и дорожный знак, сбивает двух пешеходов.

Как уточнили в ГИБДД Магнитогорска, в иномарке в момент аварии находились два ребенка. Оба были пристегнуты и не пострадали.

Сбитые пешеходы — женщины 56 и 73 лет. Обеих с места аварии увезли в больницу. В полиции после аварии начали административное расследование. Разыскивают водителя машины, перегородившей дорогу BMW.

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