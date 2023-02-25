В Челябинске иностранцев выдавали за квалифицированных инженеров, чтобы устроить на работу в автосервис

Нелегальные мигранты работали в челябинском автосервисе Фото: Олег ЗОЛОТО

Двоих жителей Челябинска обвиняют в организации незаконной миграции. В полиции уверены, что сообщники помогли незаконно устроиться на работу семерым приезжим из Восточной Азии.

Одна из подозреваемых — коренная челябинка, второй — иностранец, получивший в России вид на жительство и открывший бизнес. У себя на родине предприниматель разыскивал потенциальных нелегальных мигрантов. Для будущих работников готовили поддельные документы. Иностранцев выдавали за квалифицированных инженеров производственной сферы и техников по наладке и испытаниям. Но вместо того, чтобы восполнять дефицит кадров на заводах, «инженеры» чинили машины в одной из челябинских автомастерских.

— Противоправная деятельность организованной группы была пресечена оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области при силовой поддержке коллег из ОМОН регионального управления Росгвардии, — рассказали в областном полицейском главке.

Теперь челябинцам, помогавшим работникам нелегально приезжать в регион, грозит за организацию незаконной миграции лишение свободы на срок до 7 лет.

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