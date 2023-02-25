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НовостиОбщество25 февраля 2023 10:09

В Челябинской области подует сильный ветер и потеплеет до +1 градуса

Жителей региона предупреждают о метелях с мокрым снегом
Елена КОЛЧИНА
После потепления гололед усилится

После потепления гололед усилится

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области температура воздуха снова поднимется выше нулевой отметки. До -4, +1 градуса потеплеет уже в воскресенье 26 февраля.

Метеорологи предупреждают о снегопадах. В основном осадки окажутся небольшими, но в горных районах снегопады будут сильнее. Возможны метели, а на дорогах образуется гололедица.

При этом ветер подует со скоростью 6-11, а при порывах — даже до 15 метров в секунду.

Из-за риска снегопадов в горах в ГИБДД уже попросили южноуральцев отложить поездки. Если погода совсем испортится, дороги закроют для автобусов и грузовиков.

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