Мошенники требуют жителей Челябинской области заплатить за доступ к «Госуслугам»

Аферисты выведывают у южноуральцев коды для смены пароля на "Госуслугах" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники атаковали жителей Челябинской области с новой схемой обмана. На этот раз деньги выманивают под предлогом проблем с порталом госуслуг. Как сообщили в региональном ГУ МВД, жители региона жалуются на одинаковые попытки обмана.

Сначала мошенники присылают сообщения якобы с Единого портала госуслуг. Потом перезванивают и врут о технических операциях. Все — чтобы выманить данные для доступа к личному кабинету. В личном кабинете обманщики быстренько меняют пароль. Теперь владелец не может попасть на собственную страничку на «Госуслугах»! После этого мошенники, не стесняясь, звонят своим жертвам и требуют заплатить за восстановление доступа к личному кабинету.

Рассказавшие о ситуации южноуральцы не поддались на шантаж и не стали платить аферистам, а пожаловались на них в полицию. В ГУ МВД возбудили уголовные дела и разыскивают злоумышленников.

Требование денег — еще не худшее, с чем могли столкнуться южноуральцы. На портале госуслуг хранятся данные документов, заполучив которые преступники могут, например, оформить на чужое имя кредит.

Ранее мошенники в Челябинской области начали притворяться судебными приставами и требовать несуществующие долги.

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