Умер почетный гражданин Миасса Борис Корсуков

Борис Корсуков. Фото: Собрание депутатов Миасского ГО

В Миассе на 77-м оду жизни скончался почетный гражданин города Борис Корсуков. Его не стало 25 февраля. Об этом сообщили в миасском Собрании депутатов.

Борис Корсуков родился на хуторе Трудовое поле в Оренбургском крае. В Миасс переехал после службы в армии и женитьбы. Работал в конструкторском бюро машиностроения. В качестве мастера и прораба участвовал в строительстве миасского машгородка.

По его проекту в городе организовали базы отдыха «Серебряные пески» и «Березка».

С 1988 года работал начальником отдела капитального строительства, а с 1991 года заместителем начальника предприятия ГРЦ по капитальному строительству.

В девяностых годах Борис Корсуков стал заместителем главы администрации Миасса. Участвовал в создании городских коммунальных предприятий.

В 2001 года возглавил ЗАО «Ивкор». В том же году получил звание почетного гражданина Миасса.

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