Челябинцы смогут по телевизору посмотреть новый фильм «Уральский Париж. Наследие победителей»

В селе Париж есть собственная Эйфелева башня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Премьерный телепоказ документального фильма «Уральский Париж. Наследие победителей» начнется в 19:20 (по челябинскому времени) 25 февраля. Посмотреть новинку можно будет на канале «Моя Планета».

Зрители телеканала по всей России узнают о южноуральском селе Париж, о жизни и традициях живущих там нагайбаков. А еще о том, как представители этого малого народа участвовали в войне 1812 года. Вернувшись из военного похода, они основали в Челябинской области новые села и дали им имена европейских городов. Так на Южном Урале появились собственные Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз и, конечно, Париж.

Фильм снимали в Челябинской области и в Челябинске устроили самый первый, еще дотелевизионный его показ. Наш корреспондент побывал на премьере, узнал, как проходили съемки и как отреагировали зрители.

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