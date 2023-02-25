Пьяный пенсионер «заминировал» школу в Челябинской области

Силовикам пришлось срочно проверять сообщение о теракте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сатке задержали мужчину, который перебрал со спиртным и в пьяном угаре решил похулиганить. 65-летний пенсионер позвонил в службу спасения и рассказал о заминированной школе. Учебное заведение проверили, но никаких опасных предметов не нашли.

Зато вскоре нашли шутника. Как рассказали в региональном ГУ МВД, прежде судимостей у любителя спиртного не было. Но теперь в отношении него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Саткинцу грозит штраф до 700 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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