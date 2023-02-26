«Челбаскет» занял первое место на круговом этапе чемпионата России по баскетболу

В последних матчах кругового этапа «Челбаскет» сыграл с «БАРС-РГЭУ». Фото БК «Челбаскет»

«Челбаскет» завершил круговой этап чемпионата России в Высшей лиги на первом месте. В последнем туре «Победная стая» сыграла два принципиальных матча с ростовским «БАРС - РГЭУ», который в итоге стал вторым.

В первом матче «Челбаскет» выиграл у «барсов» — 71:55, во втором уступил — 71:82. Но даже поражение оставило челябинцев на первом месте (команда сталу лучшей по дополнительным показателям — разнице мячей).

Главный тренер БК «Челбаскет» Алексей Миронов был несколько расстроен поражением во втором матче с ростовчанами, но заметил, что те амбиционные планы, которые ставились перед командой в начале сезона, поэтапно выполняются. Так, на финише кругового этапа «Челбаскет» выдал серию из 12 победных матчей подряд.

- Команда неплохо готова, сыгрывается, правда, травмы по ходу сезона добавляли проблем. Но мы решали задачи от матча к матчу. Впереди матчи второго раунда и плей-офф, где и определится победитель чемпионата Высшей лиги, — отметил Алексей Миронов.

Матчи финального этапа среди женских и мужских команд стартуют уже в начале марта в Челябинске. С 3 по 5 марта челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка» в столице Южного Урала сыграет в первом туре второго раунда чемпионата Высшей лиги (турнир за 5-8 места). Соперниками поочередно станут «Самара-2», «Вологжанка-Вологда» и «Динамо-2» (Новосибирск). Это первый сезон в чемпионате для возрожденной «Славянки», и шестое место это вполне достойный результат.

«Челбаскет» на этом этапе сыграет с тремя клубами, которые разместились на местах с первого по четвертое: «БАРС - РГЭУ», «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и магнитогорским «Металлургом». Магнитка по итогам кругового этапа заняли четвертое место.

Главный тренер «Металлурга» Артем Куринной в одном из недавних интервью подчеркнул, что сегодня нужно давать максимальное количество игрового времени молодым баскетболистам.

- Мы свою минимальную задачу выполнили, которая требовалась на «регулярку». Мы вошли в четверку. Наша задача в Магнитогорске наигрывать молодых ребят, — сказал Артем Куринной.

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