В Челябинской области иномарка сгорела дотла прямо около подъезда многоэтажки

Предварительной версией пожара считается поджог. Фото: МЧС

В Снежинске Челябинской области иномарка сгорела дотла прямо во дворе многоэтажки. Инцидент случился сегодня, 26 февраля, около шести утра. К подъезду дома № 21 по улице Мира приехали пожарные. Они увидели полыхающий автомобиль Kia Ceed, огонь с которой перекинулся на соседний Ford Focus.

Сотрудники МЧС быстро потушили пожар, но машину это не спасло. В итоге обошлось без пострадавших и погибших, сейчас причину возгорания выясняют специалисты. При этом предварительной версией случившегося считается поджог.

— В тушении было задействовано 12 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники, — добавили в Пожарной охране города Снежинск.

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