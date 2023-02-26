В Челябинске из-за разлива кислоты в супермаркете эвакуировали посетителей

Помещение обрабатывали в специальных костюмах. Фото: ПСС Челябинской области

В Челябинске из-за разлива кислоты эвакуировали посетителей супермаркета. Инцидент случился вечером 25 февраля на улице 40-летия Победы. В служебном помещении упала пятилитровка с дезинфицирующим средством. Оно разлилось по полу, но наибольшую угрозу представляли пары, которые быстро заполонили весь супермаркет.

Сотрудников и посетителей магазина быстро эвакуировали, а на место приехали спасатели. В специальных костюмах они обработали помещение, собрали весь осадок и убедились, что никакой угрозы в здании больше нет.

Но это не единственная борьба с химической угрозой, которая ожидала сотрудников Поисково-спасательной службы в тот вечер. Еще один вызов поступил с улицы Дегтярева. Рабочие заменяли дверь в доме и увидели странный пакет. В какой-то момент он упал, и оттуда высыпались шарики с ртутью. Приехавшие на место спасатели собрали около 50 граммов жидкого металла.

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