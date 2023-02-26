В Челябинской области задержали подозреваемого в поджоге Kia Ceed

Иномарка сгорела прямо возле подъезда многоэтажки. Фото: МЧС
В Снежинске Челябинской области задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Kia Ceed. Инцидент случился сегодня утром. Иномарка вспыхнула прямо возле подъезда многоэтажки, огонь перекинулся и на стоявший рядом Ford Focus.
— Подозреваемый доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в полиции Снежинска.
Напомним, пожарные приехали тушить полыхающую иномарку около шести утра. Жители соседнего дома сняли инцидент на видео. Сотрудники МЧС быстро справились с огнем, но легковушку это не спасло, она сгорела.
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