В последнем матче чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске переиграл «Торпедо». Фото: ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» в этом сезоне не смог пробиться в восьмерку сильнейших и в плей-офф Кубка Гагарина. В заключительном матче чемпионата, который ничего не решал для обеих команд, «Трактор» на домашней площадке выиграл у нижегородского «Торпедо» со счетом 6:2.

У «Трактора» трижды отличился Владимир Ткачев, по разу — Максим Шабанов, Михаил Котляревский и Сергей Калинин.

О том, что челябинцы не попадут в плей-офф, стало известно накануне, 25 февраля. Судьбу белых медведей решил «Нефтехимик», разгромивший на своем льду «Куньлунь Ред Стар» и обеспечивший себе проход.

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