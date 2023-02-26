Женщина за рулем Toyota погибла в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Кроссовер столкнулся с грузовиком на встречной полосе. Фото: ГИБДД

В Челябинской области 40-летняя женщина погибла в ДТП с грузовиком. Она ехала по трассе в Нагайбакском районе на Toyota RAV4. Около 13:00 автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе. К несчастью, там ехал грузовик Mercedes с полуприцепом.

В результате машины столкнулись, водитель погибла на месте. С ней ехала пассажирка, которая отделалась травмами, ее доставили в больницу.

— Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП, — добавили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

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