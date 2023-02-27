В Челябинской области за 2022 год снизился уровень безработицы

Уровень снизился почти на один процент Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Челябинской области снизился уровень безработицы. Согласно исследованию от экспертов РИА «Новости», Южный Урал поднялся в рейтинге с 28 на 17 место.

— Уровень безработицы в Челябинской области — 2,9 процента. Это на 0,9 процентов ниже, чем в 2021 году. Среднее время поиска работы в Челябинской области по итогам третьего квартала 2022 года составило 3,8 месяца, — пишет издание.

Средний уровень безработицы по стране составил 3,7 процента. Легче всего с поиском работы в ЯНАО, ХМАО и Камчатке, а труднее всего — в Дагестане, Северной Осетии и Ингушении.

Кстати, о работе. Двоих жителей Челябинска обвиняют в организации незаконной миграции. В полиции уверены, что сообщники помогли незаконно устроиться на работу семерым приезжим из Восточной Азии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru