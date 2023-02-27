На трассе М5 в Челябинской области ввели ограничения из-за непогоды

На трассе будут дежурить дополнительные посты ДПС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области из-за сильного снегопада вводят ограничение движения на участке трассы М5-Урал. Об этом рассказали в управлении регионального ГИБДД.

— 27 февраля с 06:30 до 16:00 часов на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси, — объясняют в ведомстве.

Как уточнили в госавтоинспекции, на трассе будут дежурить 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники. Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок.

Ранее автобус с 42 пассажирами застрял на трассе М5 в Челябинской области. Рейс из Златоуста в Самару не успел уехать даже на десяток километров от города. Автобус застрял прямо на дороге. Правда, причиной стали не сугробы, а отказавшее сцепление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru