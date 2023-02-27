В Челябинске утром 27 февраля образовались 8-балльные пробки

Снегодождь еще не начался, а на дорогах уже проблемы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало недели челябинские автомобилисты встретили в пробках. Уже в 8:00 27 февраля, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», интенсивность дорожных заторов достигла 8 баллов.

Водители жалуются на снег на асфальте. В нескольких районах произошли аварии.

Движение затруднено по всему городу. Сложно проехать по плотине Шершневского водохранилища, улицам Воровского, Цвиллинга, Комарова, и Труда, участкам проспекта Ленина, Свердловского проспекта и проспекта Победы.

Напомним, из-за снегопада в Челябинской области перекрыли трассу М-5.

Днем в понедельник метеорологи прогнозируют в Челябинске снег, переходящий в дождь.

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