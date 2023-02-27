В Челябинске разведенный отец пришел повидать 8-летнего сына и обокрал мальчика

Фото: УМВД Челябинска

В Челябинске у восьмилетнего спортсмена украли телефон. В полицию за помощью обратилась мать мальчика. Как вскоре выяснилось, телефон у ребенка отобрал отец.

Родители юного спортсмена в разводе. 35-летний отец пришел повидать сына в спортклуб, где тот тренировался. Мужчина попросил у ребенка телефон, чтобы сделать звонок, забрал гаджет и не вернулся.

Как рассказали в УМВЛ города, телефон стоимостью 7 тыс. рублей ранее судимый и нигде не работающий челябинец сдал в ломбард. Вырученные деньги потратил.

Полицейским удалось найти в ломбарде телефон и вернуть мальчику.

В отношении отца-обманщика возбудили уголовное дело о краже. Пока что мужчина находится под подпиской о невыезде, но после суда ему грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

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