В Магнитогорске в подъезде нашли 4-летнего ребенка, в СК начали проверку

Ребенок не разговаривал с заметившими его в подъезде людьми
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Магнитогорске днем 25 февраля в подъезде многоэтажки нашли маленького мальчика. На вид ребенку было около четырех лет. Мальчик не разговаривал, так что выяснить, как его зовут и где его родители, не удалось.
К поискам родственников подключились добровольцы из поисково-спасательного отряда «Альфа-Спас». Вскоре удалось найти мать мальчика. Оказалось, что она живет в том самом подъезде, где обнаружили ребенка.
В Следственном комитете после инцидента инициировали проверку.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
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