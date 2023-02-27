В Челябинской области из-за погоды отменили более десятка автобусных рейсов

Не состоялись пригородные и междугородные рейсы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области 27 февраля отменили более 10 автобусных рейсов. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства, во всех случаях причиной стали погодные условия. На дорогах сильная гололедица, а из-за снегопадов часть трассы М-5 перекрыли.

Отменили автобусы, которые должны были в первой половине дня отправиться из Челябинска в Златоуст, Троицк, Магнитогорск, Миасс, Уфу и Екатеринбург.

Кроме того, не состоялись автобусные рейсы из Уфы в Челябинскую область, а в Магнитогорске отменили сразу четыре автобуса, на которых пассажиры собирались ехать в Челябинск: в 8:45, 9:05, 9:55 и 15:00.

— Также приостанавливаются рейсы пригородных маршрутов из Челябинска, — уточнили в миндортрансе.

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