В Челябинской области 1900 человек за неделю заболели коронавирусом

Не так быстро, как в начале года, но заболеваемость продолжает ратси Фото: Валентина ВАГАНОВА

За прошедшую неделю в Челябинской области зарегистрировали ровно 1900 новых случаев коронавируса. Это на 132 больше, чем неделей раньше. В среднем в день выявляют по 270 новых заболевших Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за все время с начала пандемии коронавирусом заболели 403 089 жителей Челябинской области. Информацию о смертях от Covid-19 минздрав перестал публиковать с начала февраля.

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