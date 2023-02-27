В Челябинской области на 21% вырос ввод жилья

Брединский район выбился в лидеры строительного рейтинга благодаря единственному дому Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области в январе 2023 года построили 402,6 тыс. квадратных метров жилья. Это на 20,7% больше, чем в январе прошлого года. Данные о строительстве опубликовала региональная контрольно-счетная палата.

За первый месяц года в регионе закончили возводить 1 007 жилых зданий. Из них 955 — частные дома, самостоятельно построенные южноуральцами.

По темпам строительства на первом месте оказался Брединский район. Там в январе сдали всего одну многоэтажку. Но это позволило в 9,6 раза превзойти объем построенного в прошлом январе жилья.

На втором месте Саткинский район, где построили 17 домов – в 9,1 раза по площади больше, чем в прошлом январе.

Есть города и районы, в которых за год темпы строительства снизились. На последнем месте среди них Златоуст, где построили на 76% меньше жилья, чем в первом месяце 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru