Билась о деревья и железные ступеньки: на Таганае туристка получила рваные раны головы, скатившись со склона

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.

В минувшие выходные в горах Челябинской области пострадала 60-летняя туристка. Она поскользнулась на крутом подъеме в национальном парке «Таганай». Пенсионерка несколько метров прокатилась вниз по склону, ударяясь о стволы деревьев и металлические ступеньки лестницы.

Родственники женщины и гулявшие поблизости туристы перевязали рваные раны головы, оказали пострадавшей первую помощь и вызвали спасателей. Пенсионерку спустили со склона с помощью альпинистского снаряжения.

— Затем с максимально возможными предосторожностями женщину на санях эвакуировали до Центральной усадьбы, где передали сотрудникам уже ожидавшей бригады скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Ранее в Челябинской области пожарные спасли из огня женщину с 10-летней девочкой.

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