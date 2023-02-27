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НовостиЗвезды27 февраля 2023 8:47

Знать свои корни, уважать традиции, беречь историю

Центральный клуб гостеприимно распахнул свои двери для башкир Южного Урала, которые приняли участие в историко-просветительском мероприятии
Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Социальным партнером Собрания Йыйын выступило Челябинское областное общественное движение «Соцгород» под руководством экс-депутата Госдумы Андрея Барышева.

Организатором научной конференции стала Башкирская аш-Шура, а спикерами Собрания выступили ведущие специалисты вузов, деятели науки, культуры, историки, краеведы, общественники. Они познакомили гостей встречи с богатой историей башкирского народа, его боевом пути и военном прошлом, национальными традициями.

В рамках мероприятия была проведена викторина на знание башкирского языка, верующие смогли помолиться Аллаху во время намаза.

На протяжении всего дня в Центральном клубе играла национальная музыка, холл здания украшали костюмы, передающие народный колорит. Кроме того, была организована книжная выставка исторической литературы.

Закончилось мероприятие дружным чаепитием из настоящих самоваров, традиционным пловом, чак-чаком и чудесной выпечкой, сделанной заботливыми руками башкирских хозяек.

Организаторы мероприятия выразили благодарность общественному движению «Соцгород» и его лидеру Андрею Барышеву за гостеприимный прием и помощь в проведении конференции.