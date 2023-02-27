Машина не удержалась на скользкой дороге и перегородила Копейское шоссе в Челябинске

Фото: читатель КП

В Челябинске днем 27 февраля случилось ДТП на Копейском шоссе, рядом с остановкой общественного транспорта «Завод ЖБИ». На скользкой дороге KIA Sorento развернуло поперек движения. Машина перегородила дорогу другим автомобилям.

– Уже вторую машину на этом участке так разворачивает сегодня. Когда в Копейск ехали, видели такое же ДТП – машина поперек дороги. И весь поток вынужден объезжать. Гололед дает прикурить, что называется, – делится очевидец происшествия Илья Правдин.

С утра машины обледенели. Фото: читатель КП

С проблемами челябинские водители столкнулись с раннего утро 27 февраля. Автомобили пришлось очищать от наледи, на дорогах в час пик выстроились восьмибалльные пробки. Мэр Челябинска Наталья Котова поручила посыпать дороги и тротуары противогололедными материалами. Но на весь день прогнозируют снег с дождем, а резкое потепление, как ожидают метеорологи, сменится столь же резким похолоданием. Погода только добавит льда на асфальте.

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