Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2

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Мобильный оператор Tele2 отметил растущий спрос на точечные рассылки в инструменте «SMS-таргет» — в 2022 году выручка от продажи таргетов увеличилась в макрорегионе «Урал» в 3,5 раза в сравнении с 2021 годом. Активнее всего бизнес-клиенты оператора обращались к «Геотаргетированию-офлайн»–36% от общей выручки от продажи всех таргетов.

По итогам 2022 года Tele2 демонстрирует рост спроса на неоператорские сервисы (VAS) в корпоративном сегменте. Так, оператор фиксирует, что выручка от VAS-услуг увеличилась на Урале на 37% в сравнении с прошлым годом. Такой тренд в сегменте B2B можно объяснить запросом бизнеса на изменение инструментария и поиск новых сервисов как для взаимодействия сотрудников внутри компании, так и для работы с клиентами.

Оператор отметил, что одним из драйверов роста выручки в корпоративном сегменте в 2022 году стал сервис «SMS-таргет» — в макрорегионе «Урал» Tele2 выручка от продажи таргетов за прошедший год увеличилась в 3,5 раза в сравнении с 2021-м. В 2022 году многие привычные рекламные кабинеты стали недоступны, поэтому бизнесу нужно было искать новые решения для продвижения своих продуктов и услуг. Тем не менее компаниям потребовалось несколько месяцев, чтобы перестроиться на новые рекламные инструменты и выбрать наиболее подходящие сервисы. Так, в 2022 году у Tele2 наибольший рост выручки от таргетов внутри сервиса пришелся на август — продажи увеличились почти в 2 раза в сравнении с июлем.

Сервис оператора содержит более 50 интересов — их можно использовать и компоновать для создания групп по целевым аудиториям, которые получат SMS с релевантным предложением компании. По итогам 2022 года Tele2 оценила востребованность таргетов среди своих бизнес-клиентов — наибольшим спросом по всей России и на Урале пользуется «Геотаргетирование-офлайн». Этот таргет позволяет найти аудиторию по заданным параметрам места жительства или работы. На него приходится 36% от выручки от продаж «SMS-таргета». На втором месте — «Геотаргетирование-онлайн», этот таргет позволяет выбрать группу целевой аудитории, которая находится в выбранной локации в данный момент, — 33%.

Компания также определила, каким сферам интересовB2B-клиенты отдавали предпочтение внутри таргета «Интересы». Он позволяет создать группу целевой аудитории, которая собрана по определенному параметру деятельности. Tele2 отмечает, что на Урале в 2022 году компании активнее всего настраивали таргет по «Обустройству дома, ремонту» — 15%, «Автосервис» и «Автозапчасти»–по 12% соответственно, немного реже выбирали сферу «Товары для дома и сада» — 11%.

Оценив потребность рынка B2B-сегмента, в 2022 году Tele2 выпустила новый таргет «Финансы» на основе объединенных данных компании и партнеров. Оператор в своем сервисе «SMS-таргет» дает возможность бизнес-клиентам сегментировать аудиторию по таким параметрам как «ипотека», «микрозаймы».