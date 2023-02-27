Угостят чаем из самовара и предложат выбрать трассу: что ждет зрителей Кубка Евразии в «Солнечной долине»

Фото: Солнечная долина

Уже в эти выходные, 4 марта, в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В спортивных заездах примут участие лучшие спортсмены России и зарубежья. Для зрителей и болельщиков подготовлена обширная развлекательная и спортивная программа.

Вход для зрителей будет открыт в 10.00. В это время начнет работать парк «ски-кросса». Всех желающих угостят чаем из большого самовара на дровах, сушками и пряниками. Будут работать яркие фотозоны, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом и нестандартные спортивные активности.

«Спорт — это жизнь, движение, драйв», — именно в этой концепции будет создана развлекательная зона. Организаторы постарались подготовить занятие для каждого в ожидании спортивной борьбы. Проверить свои силы в меткости и удаче можно будет на надувных аттракционах, построить башню с помощью гигантской дженги от Фонда поддержки спорта Челябинской области.

Кроме того, в парке будет работать сцена, ведущий и DJ, а также аниматоры и ростовые куклы, проводится розыгрыши.

В 11.30 начнется торжественная церемония открытия, после чего стартуют финальные заезды. В этом году зрителям Кубка Евразии будет предоставлена возможность почувствовать себя частью большой спортивной системы и поучаствовать в определении линии прохождения курса, по которому будут спускаться участники. Трасса будет иметь два альтернативных варианта прохождения — красный и синий. Они будут иметь разные препятствия и фигуры. А вот по какой именно поедут спортсмены — выберут сами зрители, пришедшие на соревнования, с помощью специального кубика.

А после спортивной части прямо на склоне Уральских гор выступят специальные гости соревнований: GayazovsBrothers. Они дадут 40-минутное выступление, где исполнят свои хиты «Увезите меня на Дип-Хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, Ты и Море» и «Пошла Жара».